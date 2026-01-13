Ces 4 directeurs sportifs qui redessinent le football français

Dans le football moderne, on a souvent tendance à résumer la réussite d’un club à son budget ou au nom de son entraîneur. C’est oublier un peu vite la cheville ouvrière, l’homme qui, dans l’ombre, tricote l’effectif, gère les égos et fait tourner la boutique quand le vent se lève. En France, alors que les droits TV ont forcé tout le monde à se serrer la ceinture, certains directeurs sportifs tirent leur épingle du jeu avec une maestria déconcertante. Ils n’ont pas le budget de leurs rivaux, mais ils ont du flair, du réseau et une vision. Capables de dénicher la perle rare en National, de relancer un "indésirable" ou de structurer un club sur le long terme, ces quatre quarantenaires, anciens joueurs pros, sont sans doute les actifs les plus sous-cotés de l’Hexagone. De Brest à Sunderland, en passant par Le Havre et Marseille, voici les portraits de ces magiciens du "Système D".

La suite après cette publicité

Grégory Lorenzi (Brest, 42 ans, directeur sportif depuis l’été 2016)

C’est sans doute le patron du genre. En poste depuis 2016, Grégory Lorenzi est l’homme qui a tout construit au Stade Brestois, des terrains d’entraînement (inexistants à son arrivée) jusqu’à la qualification historique en Ligue des Champions. Élu meilleur directeur sportif depuis 2015 selon les data de TransferRoom (qui évalue les directeurs sportifs en fonction de leurs moyens, de la réputation du club, mais aussi sur leur capacité à réaliser de fortes plus-values), il excelle dans l’art de la plus-value, comme Romain Faivre acheté 400 000 € à Monaco et revendu à l’OL 18 mois plus tard pour 15 M€, ou encore Ibrahima Diallo acheté 2 M€ à Monaco et revendu 15 mois plus tard à Southampton pour 12 M€, sans oublier Lilian Brassier, acheté 1,75 M€ à Rennes en 2021 et revendu… à Rennes pour 12 M€ 4 ans plus tard. Une réussite totale saluée par l’agent Pierre Frelot : « c’est un profil très rare, d’ancien joueur qui a une capacité à gérer, à anticiper et faire les bons choix avant les autres. Dans le football français, des directeurs sportifs de ce gabarit, il n’y en a pas ailleurs. » De son côté, Lorenzi mesure le chemin parcouru avec lucidité : « quand j’ai pris mon rôle, on n’avait pas de terrain d’entraînement, pas de centre d’entraînement, pas d’équipe, car on avait neuf joueurs… On a construit des terrains, un centre d’entraînement, ça fait cinq ans qu’on se maintient en Ligue 1. » Une longévité et une réussite qui forcent le respect, car réussir à faire des plus-values c’est bien, mais parvenir à conjuguer cette réussite avec de sacrés résultats sportifs tels que l’épopée en Ligue des Champions du club finistérien, c’est un sacré défi relevé haut la main par l’homme fort du Stade Brestois. Polyglotte et déjà très respecté en Europe, il a même été approché par Nice il y a 2 ans et deux clubs italiens se sont intéressés à son profil l’été dernier. Et avec la fin de saison très agitée qui s’annonce à Brest, nul doute que le quotidien de Lorenzi le sera tout autant. Après 10 ans de très bons et loyaux services en Bretagne, l’heure semble arriver de tenter un nouveau projet, alors même que des prises d’infos ont eu lieu récemment en provenance de clubs d’Angleterre, d’Italie, et d’Arabie Saoudite.

La suite après cette publicité

Medhi Benatia (OM, 38 ans, conseiller puis directeur du football depuis l’hiver 2025)

Nommé directeur du football de l’OM en janvier 2025 après une base de travail déjà bien installé en tant que conseiller, Medhi Benatia est sans conteste l’un des profils les plus captivants et audacieux du marché français et européen aujourd’hui. Ancien défenseur international à la carrière prestigieuse (Bayern Munich, Juventus, AS Roma), il a su faire de son retour dans son club formateur une véritable success-story managériale, au cœur du renouveau marseillais aux côtés de Pablo Longoria. Dès son arrivée dans l’organigramme olympien, le Marocain de 38 ans a piloté une politique de recrutement à la fois ambitieuse et adaptée aux contraintes économiques, en attirant des noms forts comme Facundo Medina, Nayef Aguerd ou Benjamin Pavard, tout en consolidant l’ossature de l’équipe sans perdre Mason Greenwood. Grâce à sa vision, l’OM retrouve une place sur la scène européenne en Ligue des Champions après plusieurs saisons délicates, marquant un tournant sportif spectaculaire pour le club phocéen. Combinant intuition footballistique, réseau international en Italie et en Allemagne notamment, et sens de l’opportunité, son rôle a été crucial pour convaincre des joueurs d’expérience de rejoindre le projet marseillais, insistant sur le prestige de l’OM et le rôle tactique qu’ils pourraient y jouer. Son travail ne se limite pas aux gros coups déjà réalisés, il a aussi posé les bases d’un recrutement prospectif intelligent, sondant des pistes ambitieuses comme des milieux d’envergure mondiale. Kevin De Bruyne était envisagé avant de s’envoler pour Naples. Au-delà de ses choix de mercato, Benatia se distingue par son leadership fondateur et sa capacité à insuffler une mentalité conquérante aux joueurs, comme il l’a lui-même résumé lors du mercato : « on a perdu Adrien Rabiot, mais on s’est renforcé partout », soulignant la solidité collective retrouvée malgré des départs difficiles. Plus récemment, après une lourde défaite en Trophée des Champions, il a tempéré l’incertitude autour de son avenir en appelant à la patience et à la continuité, geste salué par son entraîneur Roberto De Zerbi qui a affirmé le 12 janvier 2026 que « le jour où Benatia partira, moi aussi », illustrant l’impact et l’influence du dirigeant au cœur du projet.

Florent Ghisolfi (Sunderland, 40 ans, directeur du football depuis l’été 2025)

A tout juste 40 ans, Florent Ghisolfi est devenu l’un des directeurs sportifs les plus talentueux et prometteurs issus du football français, avec un parcours déjà riche d’influence, d’audaces et de résultats probants. Après une carrière de joueur professionnel alimentée par une passion du jeu et du détail tactique, il s’est reconverti avec uun succès remarquable dans la direction sportive, d’abord au RC Lens où il a été l’un des principaux artisans de la montée en puissance du club. Sous sa houlette, Lens a connu des saisons florissantes, notamment grâce à des recrutements visionnaires comme Jonathan Clauss ou Cheick Doucouré (vendus ensuite à gros prix) ont illustré sa capacité à déceler et développer des talents avec un excellent rapport performance/valeur. Sa réputation s’est ensuite consolidée à Nice, puis en Serie A à l’AS Roma, où le dirigeant français a démontré une adaptabilité et une compréhension tactique hors norme pour structurer l’ensemble du projet sportif d’un club ambitieux. En juillet 2025, Sunderland, fraichement promu en Premier League, n’a pas hésité à officialiser sa nomination au poste stratégique de directeur du football, saluant son profil européen et sa capacité à structurer un projet à long terme. Dès ses premières semaines, son empreinte se fait sentir avec des signatures ciblées telles que Habib Diarra ou la piste de Noah Sadiki, reflétant son mélange subtil de scouting européen, de réseau relationnel fort et de stratégie sur plusieurs fenêtres de mercato. Son passage à Lens reste un exemple de cette philosophie gagnante. Sous sa direction, le club s’est affirmé comme un acteur solide en Ligue 1 et sur la scène européenne, tout en générant de belles plus-values financières. Au cœur de Sunderland, Ghisolfi est déjà perçu comme l’homme capable de faire du club un concurrent solide en Premier League, avec une stratégie qui va bien au-delà du court terme. Sa nomination à l’étranger illustre une reconnaissance croissante de son talent, plaçant ce dirigeant formé en France parmi les profils européens les plus suivis de sa génération.

La suite après cette publicité

Mathieu Bodmer (Le Havre, 43 ans, directeur sportif depuis l’été 2022)

Depuis son arrivée en Normandie à l’été 2022 où le club végétait en Ligue 2, Mathieu Bodmer a transformé Le Havre. Sa méthode ? Un volume de travail titanesque – il assure visionner 50 matchs par semaine – et une capacité d’adaptation financière hors du commun. Dans un contexte où le HAC flirte souvent avec la zone rouge, l’ancien milieu de terrain du PSG, de l’OL et du LOSC notamment, parvient toujours à sortir le club de l’ornière grâce à des prêts intelligents et des paris osés, mais payants. Bodmer est devenu le maître de la rationalisation économique sans sacrifier la compétitivité. Il l’explique avec une transparence rare : « par rapport à la saison où on est monté en Ligue 1, on a diminué notre masse salariale de 50%. » Avec toujours moins d’argent, une DNCG qui rôde, mais un sens affûté et un instinct redoutable dès lors qu’il faut tenter un coup, l’ancien consultant de la chaine Telefoot et de RMC excelle. Une prouesse d’équilibriste qui permet aujourd’hui au club doyen de survivre dans l’élite, prouvant que l’on peut faire des miracles avec des idées, à défaut d’avoir du pétrole.