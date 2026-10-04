L’Argentine va disputer un nouveau match de la honte contre le Bénin pour la dernière de Messi !

Décidément la sélection argentine connait un rassemblement automnal mouvement. Après une victoire 4-0 contre la Bolivie qui n’a pas occasionné beaucoup de réactions, cela a été bien différent ces derniers jours. En effet, l’Albiceleste s’est imposé 7-0 contre le Burkina Faso, mais dans des conditions assez chaotiques. Les Étalons ont envoyé une équipe remaniée avec des joueurs U23 suite aux conditions du voyage pris en charge par la fédération argentine.

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Les Burkinabés ont pris un vol low-cost et n’ont pas eu de prime économique, ce qui a conduit à ce changement d’effectif de dernière minute. Pire, les joueurs ont atterri sur le sol argentin seulement trois heures avant le début du match et sans pouvoir se reposer après ce long voyage. Ce qui a conduit logiquement à un écart plus grand que celui qu’il aurait dû être initialement et n’a pas forcément été bien vécu par la presse argentine qui a été critique sur ce sujet.

Le Bénin a connu des mésaventures

Et cela ne devrait pas se calmer. Alors que la dernière sortie de Lionel Messi sous le maillot argentin aura lieu le mardi 6 octobre au Monumental de Buenos Aires, le match contre le Bénin se fait également dans un climat particulier. Les Guépards ont connu plusieurs problèmes en amont du match comme l’a révélé Mégasport. Les conditions d’accueil n’étaient pas optimales.

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Les joueurs n’avaient pas d’eau chaude à l’hôtel, le sauna était hors service, du matériel manquait tandis que le terrain d’entraînement synthétique et la salle de fitness n’étaient pas en adéquation avec ce qu’attendait un groupe professionnel. De plus, la sélection béninoise a pris un vol économique de 23h et l’analyste vidéo Jonas Bidé a été victime d’une perte de connaissance.

Certains joueurs manquaient également à l’appel, à savoir Junior Olaitan (Besiktas), Charlemagne Azongnitodé (TPS) et Sahid Ngobi (VPS). Mais la situation a évolué positivement puisque tout est rentré à l’ordre petit à petit. Cela n’empêche que la situation a été mouvementée pour le Bénin et cela ne va pas arranger la réputation de l’Argentine.