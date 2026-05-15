La presse espagnole annonce le retour imminent de José Mourinho au Real Madrid !

Le Real Madrid vit une fin de saison cauchemardesque. Deux exercices consécutifs sans titre, une Liga perdue face au Barça, une élimination en quarts de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, et surtout un vestiaire en état de guerre civile depuis plusieurs semaines. Arrivé en janvier pour remplacer Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa a rapidement perdu le contrôle du groupe. La semaine dernière, la violente altercation entre Tchouaméni et Valverde a fait couler beaucoup d’encre. D’autres incidents ont suivi : une altercation entre Carreras et Rüdiger confirmée par le joueur lui-même, des guerres de clans entre les stars de l’effectif, une ambiance décrite par plusieurs sources comme délétère. Arbeloa, qui n’a pas les reins assez solides pour gérer des égos de cette dimension, ne sera pas conservé malgré son contrat qui court jusqu’en juin 2027. Florentino Pérez a décidé d’agir vite.

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Il fallait un coach d’expérience pour redresser la barre. Très vite, le nom de José Mourinho a circulé du côté du Real Madrid. Le Special One avait des partisans en interne, notamment grâce à son passage marquant au club avec CR7 au début des années 2010. Mais le Portugais n’était pas le seul nom évoqué puisque Florentino Pérez semblait aussi apprécier le profil de Mauricio Pochettino, et que le nom de Didier Deschamps semblait aussi sérieusement évoqué du côté de Madrid. Finalement, au fil des jours, tout laissait penser que c’était José Mourinho qui avait été choisi pour remettre de l’ordre dans un vestiaire complètement détruit par les égos et les guerres internes.

José Mourinho arrive dans une semaine

Ce vendredi soir, la presse espagnole entérine quasiment le sujet. Selon les informations de MARCA, c’est bouclé, José Mourinho va être nommé nouvel entraîneur du Real Madrid très prochainement. Sauf improbable revirement de situation, il va bien succéder à Alvaro Arbeloa. La direction madrilène s’est décidée et a été confortée dans ses choix par les récents événements au club, notamment la sortie offensive de Kylian Mbappé envers Arbeloa la nuit dernière. Le club madrilène estime que seul le profil de José Mourinho permettra de remettre de l’ordre au sein du club.

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José Mourinho, qui n’a plus vraiment été nommé sur un banc d’un club du standing du Real Madrid depuis très longtemps, voit donc venir à lui une opportunité assez inespérée il y a encore un an. Mais il bénéficie d’un crédit certain au Real Madrid puisqu’on estime qu’il a eu un rôle essentiel dans la reconstruction du club. Surtout, on estime qu’il pourrait renaître comme l’a fait Carlo Ancelotti à l’époque, alors qu’il semblait sur la fin avec une aventure à Everton. Sa nomination devrait intervenir à la fin de saison, le 23 mai prochain. Le processus électoral autour de la présidence du Real Madrid ne devrait pas perturber son arrivée.