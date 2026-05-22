Manchester United fait une offre de 45 M€ pour une première recrue

Ce vendredi, c’est jour de fête à Manchester United. Les supporters ont de quoi être heureux puisque le club a officialisé la prolongation de Michael Carrick au poste d’entraîneur. Arrivé en cours de saison pour remplacer Ruben Amorim, l’ancien de la maison a parfaitement répondu aux attentes, réussissant même à qualifier les Red Devils pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, les amoureux de Man U ont appris quelques minutes après le départ de Pep Guardiola de Manchester City. De quoi leur donner le sourire puisque beaucoup de fans des Red Devils estiment que le rival cityzen va s’affaiblir après la perte du Catalan et l’arrivée d’Enzo Maresca, qu’ils jugent moins bon.

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Tout semble donc aller pour le mieux chez les pensionnaires d’Old Trafford, qui espèrent finir la saison en beauté dimanche face à Brighton. Ensuite, il sera temps pour les joueurs de rejoindre leurs sélections pour ceux qui participent à la Coupe du Monde. Les autres profiteront de quelques jours de congés. En ce qui concerne Carrick et la direction, ils n’ont pas vraiment le temps de se la couler douce. Ils sont déjà sur le pont pour le prochain mercato, où les besoins sont nombreux. Dans l’entrejeu, un ou deux renforts sont attendus, notamment après le départ de Casemiro. Le Brésilien va s’en aller à la fin de son bail. Il devrait rejoindre l’Inter Miami de Lionel Messi en Major League Soccer.

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Éderson se rapproche d’Old Trafford

Pour lui succéder, les Mancuniens ont différentes cibles en tête. The Athletic évoque la piste menant à Aurélien Tchouameni. Il est celui dans le jeu qui possède des qualités qui se rapprochent le plus de ce qu’apporte le Brésilien. MU se tient prêt si jamais la porte venait à s’ouvrir du côté du Real Madrid et/ou du joueur, qui n’a pas exprimé le désir de changer d’air. Elliot Anderson (Nottingham Forest) est aussi sur la short-list des Red Devils. Mais il semble promis à Manchester City. Mateus Fernandes (West Ham), lui, possède un style différent. Mais là aussi, la concurrence, incarnée par le PSG, est féroce. La voie semble plus ouverte pour Carlos Baleba (Brighton). Un élément déjà approché l’été dernier, tout comme Adam Wharton (Crystal Palace). Mais les exigences financières des clubs sont importantes pour ces joueurs. Ce qui ouvre la porte à d’autres pistes, un poil moins onéreuse.

Selon la presse italienne ce vendredi, l’une d’elles semble très chaude. Sport Mediaset et d’autres publications transalpines révèlent que Manchester United va s’offrir Éderson (26 ans). Milieu de terrain de l’Atalanta Bergame depuis 2022, le Brésilien a participé à 41 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Le temps pour lui d’inscrire 3 buts et de délivrer 2 assists. Au-delà des chiffres, son impact et son apport dans le jeu sont jugés précieux. Tout cela a convaincu du côté de Manchester. SM assure même que le deal est bouclé et que le joueur partira cet été pour 50 M€ (bonus compris). L’Atlético de Madrid était aussi sur le coup. AS ajoute qu’une offre de 45 M€ (hors bonus) est partie ce vendredi. Il n’y aurait pas encore d’accord avec le joueur, qui signerait 5 ans, mais qui doit encore régler des points sur le salaire, les bonus et les commissions. Tout devrait s’accélérer la semaine prochaine puisque l’Atalanta veut vite le vendre. Sauf retournement de situation, Éderson enfilera la mythique tunique rouge en 2026-27.