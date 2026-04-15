Bayern Munich, Joshua Kimmich : «ce sont les deux meilleures équipes d’Europe qui s’affrontent en demi-finale»

Le Real Madrid et le Bayern Munich nous ont offert un quart de finale retour de très haut vol ce mercredi soir à l’Allianz Arena (4-3). Victorieux, le club bavarois va défier le Paris Saint-Germain en demi-finale, mais il savourait ce soir son succès aux forceps, à l’image de Joshua Kimmich.

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«Ça valait le coup de rester jusqu’à la fin. J’espère que tous les enfants en Allemagne ont pu veiller un peu plus tard. J’espère que ma femme a laissé mon fils veiller plus longtemps. Nous n’étions pas au meilleur de notre forme aujourd’hui. Nous avons commis beaucoup d’erreurs. Mais nous avons quand même gagné à la fin. Ce sont désormais les deux meilleures équipes d’Europe qui s’affrontent en demi-finale », a-t-il déclaré au micro de DAZN.