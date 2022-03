Alors que l'avenir de Leonardo au poste de directeur sportif du Paris SG semble s'inscrire en pointillés, son prédécesseur, Antero Henrique, reprend du service. Le Portugais, aux manettes dans la capitale entre 2017 et 2019, vient d'être nommé directeur sportif de la Qatar Stars League, championnat du Qatar, comme annoncé via un communiqué. Il sera notamment à la tête d'une équipe de recrutement centrale, qui viendra en aide aux clubs pour mener leur mercato chez les joueurs comme les entraîneurs.

La suite après cette publicité

«C'est avec un grand honneur et une immense ambition que je rejoins la QSL. Cette organisation a un vision claire et remarquable et c'est quelque chose qui m'a motivé depuis le début de nos conversations. Nous croyons que nous pouvons maximiser les atouts déjà en place et travailler avec les actionnaires, spécialement les clubs, pour élever le niveau du football et renforcer la compétitivité. L'opportunité qui se présente à nous est unique. Avec une politique commune, basée sur les effets de synergie et une vision globale, le football au Qatar franchira une nouvelle étape et deviendra un exemple en termes de qualité, d'organisation et de développement durable», a-t-il lancé lors de sa présentation officielle.

Qatar Stars League Appoints Antero Henrique As Sporting Director



🔗 https://t.co/mDlFqzhwzi#QSL pic.twitter.com/oyRSk6Ievf — Qatar Stars League (@QSL_EN) March 15, 2022

https://www.qsl.qa/en/news/qatar-stars-league-appoints-antero-henrique-sporting-director