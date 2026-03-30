Un journaliste espagnol se moque de Kylian Mbappé

« En Espagne, la passion est débordante. Le Real Madrid est une véritable religion. Dans ce club, les plus grands ont été contestés : Ronaldo, Di Stéfano… je ne vois donc pas pourquoi je serais une exception ». Tels étaient les propos de Kylian Mbappé dans un entretien accordé à Téléfoot, lorsqu’il était interrogé sur certains sifflets contre lui à Madrid.

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De quoi faire réagi Anton Meana, journaliste qui couvre l’actualité du Real Madrid sur la Cadena SER. « Pour l’instant, il est plutôt du côté de Bale et Hazard, que de Cristiano et Di Stéfano. C’est ce genre de sifflets qu’il reçoit », a-t-il expliqué, rapprochant donc Mbappé du Belge et du Gallois, qui ne sont pas franchement entrés dans les coeurs des Madrilènes, plutôt qu’aux illustres Di Stefano et CR7.