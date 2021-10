OM : Jorge Sampaoli donne la recette pour stopper la MNM du PSG

La suite après cette publicité

Un choc XXL pour clôturer en beauté la 11e journée de Ligue 1. Dimanche soir (20h45) à l'Orange Vélodrome, l'Olympique de Marseille va accueillir le Paris Saint-Germain pour le premier Classique de la saison. Un match qui s'annonce chaud bouillant entre l'équipe de Jorge Sampaoli et celle de Mauricio Pochettino. Les deux Argentins se connaissent bien et, forcément, le technicien phocéen a aussi beaucoup de connaissances sur les joueurs parisiens, et notamment Lionel Messi. Sélectionneur du Chili (2012-2016) et ensuite entraîneur du Séville FC (2016-2017), Jorge Sampaoli a souvent affronté La Pulga avant de le diriger de 2017 à 2018 à la tête de l'Argentine.

Forcément interrogé sur l'ancien capitaine du FC Barcelone en conférence de presse ce vendredi, l'ancien technicien de l'Atlético Mineiro a donné les clés pour stopper les stars parisiennes, et notamment Léo Messi : «j'ai joué contre Messi, je l'ai dirigé aussi. On sait que c'est le meilleur joueur du monde, donc il est très difficile à contrôler, aussi de contrôler sa créativité. Mais comme je l'ai dit, le plus important sera de savoir minimiser les individualités qu'ils ont grâce à notre contrôle du jeu. Il faudra faire en sorte qu'il soit loin du but. S'il est proche, on sait tous qu'il a les capacités de nous faire très mal. Je pense vraiment que la meilleure façon de pouvoir stopper un joueur comme ça, c'est de contrôler le match.»

Sampaoli sur Messi : «c'est un joueur éternel»

Relancé sur le sujet, Jorge Sampaoli en a profité pour saluer son futur adversaire. «Les souvenirs que je garde de Messi, c'est de le voir s'entraîner, jouer et le voir sur le terrain. Je ne vais rien vous faire découvrir aujourd'hui si je dis qu'il a toujours un temps d'avance par rapport "aux joueurs normaux". C'est un joueur éternel, on voit aujourd'hui qu'il a une très longue carrière au top. Ça va être un plaisir de le revoir sur le terrain même si c'est toujours compliqué d'affronter un joueur comme Messi, qui peut nous faire mal à tout moment», a lâché l'entraîneur de l'OM.

Mais sur le terrain, il n'y aura pas que Lionel Messi. Si Neymar était incertain mais devrait être présent, Kylian Mbappé sera lui forcément au rendez-vous. Et face au numéro 7 parisien, Jorge Sampaoli a expliqué ce qu'il ne fallait absolument pas faire : «jouer contre un joueur comme Mbappé, un joueur d'espace, c'est toujours compliqué. On sait très bien que, si on a le contrôle du ballon, toute perte de balle pourrait être fatale.» Le technicien âgé de 61 ans semble donc être prêt pour ce combat, en espérant que ses joueurs appliqueront à la lettre ses consignes pour stopper l'armada parisienne.

