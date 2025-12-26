Egypte-Afrique du Sud : les compositions officielles

Choc au sommet dans le groupe B de la Coupe d’Afrique des nations. Pour le compte de la deuxième journée, l’Egypte et l’Afrique du Sud s’affrontent à Agadir (coup d’envoi 16h00, un match à suivre sur FM). Les deux équipes ont parfaitement débuté la compétition avec une victoire face au Zimbabwe (2-1) pour les Pharaons de Mo Salah et un succès sur le même score pour les Bafana Bafana contre l’Angola.

Pour cette rencontre, le sélectionneur des Pharaons, Hossam Hassan, passe du 4-2-3-1 au 4-3-3. Rabia intègre la défense centrale avec Ibrahim. Au milieu, Zizo débute dans l’entrejeu avec Attia et Fathy alors que devant, Marmoush commence avec Salah et Trezeguet à ses côtés. Côté Bafana Bafana, Hugo Broos effectue aussi quelques ajustements et passe en 4-3-3 après le 4-4-2 de la première journée. La défense ne change pas avec la charnière Ngezana-Mbokazi. Mbatha est titulaire au milieu avec Mokoena et Sithole alors que devant Foster sera soutenu par Apollis et Moremi.

Les compositions officielles

Egypte : El Shenawy - Hany, Ibrahim, Rabia, Hamdi - Attia, Zizo, Fathy - Salah, Marmoush, Trezeguet.

Afrique du Sud : Williams - Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba - Mbatha, Mokoena, Sithole - Appollis, Foster, Moremi.