OL : furieux, John Textor a publié une lettre pour attaquer Michele Kang !

L’Olympique Lyonnais en a bientôt terminé avec John Textor. Vendredi, le club rhodanien donnera d’ailleurs une conférence de presse et Michele Kang sera présente. La patronne des Gones aura sans doute l’occasion de confirmer qu’elle s’est engagée à injecter 71 M€ au sein du Groupe OL en vue du rachat du club. Un grand soulagement pour tous les amoureux des septuples champions de France qui voyaient le navire couler sous les ordres de John Textor.

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Mais ce dernier est visiblement un mauvais perdant. Dans une lettre publiée sur le site d’Eagle Football, l’Américain s’est permis de s’en prendre à Michele Kang qu’il accuse de vouloir nuire à sa réputation. « Je me permets respectueusement d’attirer votre attention sur la pratique inquiétante de la société consistant à utiliser les communiqués de presse officiels d’une société cotée en bourse au service de la tentative évidente et incessante de Mme Kang de nuire à ma réputation, dans le but de servir ses intérêts personnels. Plusieurs communiqués de presse antérieurs contenaient des remarques gravement inexactes visant à porter atteinte à ma réputation au sein du secteur du football », a-t-il écrit, avant de poursuivre.

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Gerlinger en prend aussi pour son grade

« Depuis juillet 2025, Mme Kang ne cesse de reproduire ses anciennes pratiques commerciales malveillantes consistant à annoncer des « enquêtes internes » par le biais de fuites et de communiqués de presse afin d’affaiblir un adversaire commercial, au service de ses ambitions personnelles de contrôle. Il semble évident qu’elle a utilisé la même stratégie pour prendre le contrôle du Washington Spirit, et elle a jusqu’à présent appliqué cette stratégie avec beaucoup de succès au sein de l’Olympique Lyonnais. » Dans sa longue tirade, Textor a également éclaboussé Michael Gerlinger qu’il accuse d’avoir l’un des beaux rôles de l’histoire.

« Notre système de transfert de joueurs et de financement des créances interentreprises n’est pas une création de l’ancienne équipe dirigeante que vous avez constamment dénigrée, mais a été développé sous l’égide de votre PDG actuel, M. Michael Gerlinger, qui a décrit et défendu ce modèle financier et sportif. Je me permets de demander comment le conseil d’administration a décidé de cibler et de diffamer l’« ancienne direction » pour un système si clairement préconisé par votre PDG actuel. Il semble que vous preniez simplement la présentation de Kang pour argent comptant. (…) Le conseil d’administration devrait immédiatement remettre en question la loyauté sans faille dont il a fait preuve envers Mme Kang, d’autant plus qu’elle utilise le conseil et la société pour régler ses comptes personnels. » Michele Kang et Michael Gerlinger auront l’occasion de répondre à Textor demain.