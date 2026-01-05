Accord trouvé pour le retour de João Cancelo au FC Barcelone !

Cet hiver, le FC Barcelone n’a pas dit son dernier mot. Malgré des problèmes financiers persistants depuis des saisons, le club catalan cherche constamment à se renforcer. Disposant d’une aura et d’une capacité à attirer les grands joueurs peu importe les crises, les Blaugranas sont donc toujours dans l’optique de faire de bons coups sur le marché des transferts. Et ce mois de janvier ne déroge pas à la règle avec de nombreuses rumeurs qui lient de grands joueurs à l’actuel leader de Liga.

Parmi ces nombreux noms figure celui de João Cancelo. Ayant déjà évolué à Barcelone lors de la saison 2023-2024, le défenseur droit n’avait pas pu rester au-delà de son prêt et avait quitté Manchester City pour rejoindre Al-Hilal à l’été 2024. Finalement, l’aventure saoudienne du Portugais ne devrait pas s’éterniser. Après 18 mois dans le Golfe, Cancelo n’a jamais caché ses envies de retour sur le Vieux Continent et le joueur de 31 ans était pisté par de nombreuses grosses cylindrées européennes ces dernières semaines. Et outre l’intérêt prononcé de l’Inter Milan, un autre come-back faisait rêver Cancelo : celui vers le Barça.

Cancelo a choisi de snober l’Inter Milan

Ce lundi soir, le retour de João Cancelo au FC Barcelone se précise sérieusement. Selon Mundo Deportivo, le club catalan et Al-Hilal ont trouvé un accord de principe pour un prêt du latéral portugais jusqu’à la fin de la saison. Un mouvement stratégique pour le Barça, qui retrouve un joueur déjà parfaitement intégré sportivement et humainement, quelques mois seulement après son départ vers l’Arabie saoudite. L’accord aurait également reçu l’aval du joueur, désireux de revenir en Europe et de porter à nouveau le maillot blaugrana qu’il a privilégié à une signature à l’Inter Milan selon plusieurs sources concordantes.

Toujours selon Mundo Deportivo, les modalités du prêt sont très favorables au Barça : le club catalan ne prendrait en charge qu’environ 5 millions d’euros du salaire du joueur, un effort financier maîtrisé dans un contexte économique délicat. En revanche, Cancelo ne pourra pas disputer la Supercoupe d’Espagne, son arrivée n’étant pas prévue à temps pour être inscrit. Une officialisation est attendue une fois les derniers documents signés, mais sauf retournement de situation, João Cancelo s’apprête bien à écrire un nouveau chapitre de son histoire avec le FC Barcelone.