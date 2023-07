PSG : Luis Enrique fait déjà bonne impression

La suite après cette publicité

Fraîchement intronisé à la tête du Paris Saint-Germain mercredi dernier, Luis Enrique a pu découvrir le nouveau centre d’entraînement du club parisien basé à Poissy et faire la rencontre d’une bonne partie du groupe. Pour leur retour aux affaires, les joueurs du PSG se sont familiarisés avec les nouvelles infrastructures et l’ambiance était au beau fixe comme le rapporte RMC Sport, ce vendredi.

Malgré un effectif réduit dans la mesure où seuls les joueurs non concernés par les rencontres internationales en juin étaient présents, au même titre que les nouvelles recrues comme Lucas Hernandez, Manuel Ugarte ou encore Kang-In Lee. Les Parisiens ont repris contact avec le ballon et effectué des sessions axées principalement sur le physique. Pour ses premiers pas au Campus du PSG, le quotidien sportif ajoute que le coach espagnol a fait bonne impression, “entre poigne et proximité”. Nul doute que son travail sera jugé sur le long terme, mais en attendant, les sourires étaient au rendez-vous. Pour rappel, les internationaux reprendront le chemin de l’entraînement lundi 17 juillet, avant de disputer une rencontre amicale face au Havre vendredi 21 juillet et de s’envoler pour la tournée au Japon.

