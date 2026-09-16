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Real Madrid : José Mourinho satisfait de la progression de Yan Diomande

Par Sasha Nahon
1 min.
Yan Diomandé @Maxppp
Elche 2-3 Real Madrid

Yan Diomande commence à trouver sa place au Real Madrid. Déjà titulaire face au Rayo Vallecano, l’ailier ivoirien a enchaîné lundi soir contre Elche lors de la victoire madrilène (3-2). Jusqu’ici muet sur le plan statistique, il s’est offert sa première passe décisive sous ses nouvelles couleurs en servant parfaitement Kylian Mbappé pour le deuxième but du Real. Une prestation saluée par José Mourinho : « Il progresse. Physiquement, on voit qu’il commence à avoir davantage de minutes dans les jambes. Il possède une très bonne capacité de travail, il est intelligent et il a fait un grand match. »

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Cette deuxième titularisation consécutive confirme la confiance grandissante accordée par Mourinho à sa recrue. Face à Elche, Diomande s’est notamment distingué par son activité sur le côté droit et sa capacité à créer des différences, avec cette accélération conclue par un centre précis pour Mbappé. Encore en phase d’adaptation depuis son arrivée à Madrid, l’international ivoirien commence ainsi à peser davantage dans le jeu et vient surtout de débloquer son compteur de passes décisives avec le Real.

Pub. le - MAJ le
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