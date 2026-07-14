«Cet arbitre a-t-il le niveau ?» : Didier Deschamps crie au scandale arbitral après l’élimination contre l’Espagne

L’équipe de France a vu son rêve d’une troisième finale de Coupe du Monde consécutive s’envoler ce mardi soir à Dallas. Battus (2-0) par une Espagne supérieure dans la maîtrise collective, les hommes de Didier Deschamps quittent la compétition aux portes de la finale après un parcours jusque-là parfait. Les Bleus, invaincus avec six victoires en six rencontres avant cette demi-finale, ont été rapidement mis sous pression par une Roja qui a monopolisé le ballon dès les premières minutes. Les champions d’Europe ont fini par être récompensés à la 22e minute lorsqu’un centre de Marc Cucurella a trouvé Lamine Yamal dans la surface. Lucas Digne est intervenu sur le jeune ailier espagnol et l’arbitre a immédiatement désigné le point de penalty. Une décision qui a provoqué une immense frustration côté français, d’autant que Mikel Oyarzabal n’a pas tremblé pour transformer l’occasion et donner l’avantage à son équipe. La blessure de William Saliba quelques minutes plus tard a encore compliqué la soirée des Tricolores, incapables de réellement mettre en danger Unai Simón avant la pause.

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Au retour des vestiaires, la France a tenté de réagir avec davantage d’intensité et une possession plus importante, sans jamais parvenir à renverser une sélection espagnole parfaitement organisée. Les occasions françaises sont restées trop rares et le réalisme a une nouvelle fois changé de camp lorsque Pedro Porro a conclu un superbe mouvement collectif pour inscrire le deuxième but à l’heure de jeu. Malgré les entrées de Désiré Doué, Rayan Cherki et Theo Hernandez, les Bleus se sont heurtés à une défense impériale tandis qu’Unai Simón a repoussé les dernières tentatives françaises. Si la domination espagnole est difficilement contestable sur l’ensemble de la rencontre, l’action ayant conduit au penalty de l’ouverture du score a rapidement concentré toutes les discussions après le coup de sifflet final. Didier Deschamps a estimé que cette décision avait profondément influencé le scénario d’une demi-finale qui a définitivement basculé à partir de cet épisode.

Deschamps est dégoûté

Présent au micro de M6 après le match, le sélectionneur des Bleus n’a d’ailleurs pas caché sa colère envers l’arbitrage. Didier Deschamps a remis en cause le recours à la VAR et la décision prise sur cette action décisive. « Beaucoup de déception. Les joueurs sont anéantis. On avait beaucoup d’ambition. Il faut être logique et reconnaître. On a affronté une équipe qui a bien maîtrisé son sujet. C’est notre faute. Je ne veux pas accuser qui que ce soit. Est-ce que l’arbitre a le niveau pour arbitre une demi-finale de la Coupe du Monde ? Je ne vais pas répondre. Ce n’est pas parce qu’on a perdu que je dis ça. Il y a eu pas mal de situations en notre défaveur. Mais la première raison c’est parce qu’on a été en-dessous et on a été moins dangeureux que d’habitude. On a raté nos passes qui auraient pu amener des occasions. C’était la dernière étape avant la finale. L’Espagne a montré plus».

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Le sélectionneur français a toutefois refusé de résumer l’élimination de son équipe à cette seule décision arbitrale, tout en insistant sur son importance dans le déroulement du match. «Je ne vais pas insister car sinon je vais passer pour une pleureuse. Est ce que l’arbitre a le niveau pour arbitrer une demie de Coupe du Monde ? C’est à vous de la donner, j’ai eu un quatrième et un cinquième à côte dé moi qui étaient du niveau. C’est pas que le penalty, c’est un ensemble de choses. On a pu avoir des situations plus ou moins compliqués sur d’autres matches. Je n’ai rien contre l’arbitre de ce soir mais posez-vous la question», a insisté Deschamps. Malgré son immense frustration, Didier Deschamps a reconnu que son équipe n’avait pas affiché le niveau nécessaire pour espérer renverser une Roja impressionnante de maîtrise. Les Bleus quittent donc le Mondial 2026 avec un profond sentiment d’injustice concernant cette action litigieuse sur Lamine Yamal, alors que l’Espagne poursuit son parcours vers une finale mondiale où elle tentera d’aller chercher un deuxième titre dans son histoire.