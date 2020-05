Angleterre : les compétitions sportives autorisées dès lundi

Tout commence à rentrer dans l'ordre en Angleterre. Alors que la Premier League reprendra ses droits le 17 juin après trois mois d'arrêt, le gouvernement britannique a fait ce samedi une nouvelle annonce vers le retour à la normale du sport. Dès lundi 1er juin, les compétitions sportives sur le sol britannique seront autorisées, à huis clos.

« L'attente est terminée. Le sport britannique en direct sera bientôt de retour dans des environnements sûrs et soigneusement contrôlés », a déclaré Oliver Dowden, le secrétaire d'État au Numérique, à la Culture, aux Médias et au Sport. Il faudra néanmoins respecter des règles strictes, que la BBC a relayées : processus de dépistage au coronavirus à l'entrée du site, le maintien de la distanciation sociale, utilisation des vesitiaires minimisée (douches autorisées). Un mode de fonctionnement qu'utilise la Bundesliga depuis la reprise du championnat, et qui sera également mis en place en Premier League.