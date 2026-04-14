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Ligue des Champions

Liverpool - PSG : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Les compositions probables de Liverpool-PSG. @Maxppp
Liverpool 0-2 PSG

Ce mardi, place aux quarts de finale retour de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un sacré choc entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. À domicile, les Reds s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Giorgi Mamardashvili dans les cages derrière Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Milos Kerkez. Le milieu de terrain est assuré par Alexis Mac Allister et Ryan Gravenberch tandis qu’Hugo Ekitike et Florian Wirtz évoluent sur les ailes. Devant, Alexander Isak est soutenu par Dominik Szoboszlai. Mohamed Salah débute sur le banc.

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De leur côté, les Franciliens s’organisent dans un 4-3-3 avec Matvey Safonov qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes en défense. Warren Zaïre-Emery et Joao Neves composent l’entrejeu avec Vitinha en sentinelle. En pointe, Ousmane Dembélé est accompagné par Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué.

Les compositions

Liverpool :

Liverpool

4-2-3-1
Officielle

Paris Saint-Germain :

PSG

4-3-3
Officielle

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Pub. le - MAJ le
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