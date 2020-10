Serie A : Cagliari gagne un match spectaculaire face à Crotone

Dans la Sardegna Arena de Cagliari, la formation d'Eusebio Di Francesco renverse le promu Crotone à l'occasion de la 5e journée du championnat d'Italie (4-2). Dominateurs dans l'entame, les locaux se faisaient pourtant surprendre par la lanterne rouge. Junior Messias se procurant une première action franche (17e), avant de convertir l'essai d'un plat du pied gauche - devant un Diego Godin bien apathique - consécutif à un centre en retrait d'Arkadiusz Reca (0-1, 21e). Mais une faute d'Ahmad Benali aux abords de sa surface ne tardait pas à remettre Cagliari dans le droit chemin. Le Grec Charalampos Lykogiannis se chargeait alors de donner la sentence, en enroulant à merveille du pied gauche le coup franc axial qui allait se loger dans la lucarne d'Alex Cordaz (1-1, 25e). Et si les locaux ne tenaient plus le ballon, El Cholito Giovanni Simeone filait en contre battre à nouveau Cordaz, suite à un service dans la profondeur de Joao Pedro (2-1, 35e).

La suite après cette publicité

La fin du premier acte s'emballait et Godin dégageait une touche longue depuis sa surface... sur Salvatore Molina qui déclenchait une reprise de volée instantanée (2-2, 43e). Cagliari n'avait pas dit son dernier mot et le jeune Gabriele Zappa centrait un ballon qui s'apprêtait à filer en sortie sur le crâne de Riccardo Sottil, dont le tir parfaitement croisé s'avérait décisif (3-2, 45e). Au retour des vestiaires, les affaires de Crotone ne s'arrangeaient pas. Déjà averti à la 17e, Luca Cigarini taclait avec trop d'engagement Joao Pedro avant de laisser les siens à dix (48e). Les Sardes insistaient et Nahitan Nandez forçait Cordaz à une horizontale superbe (65e). Mais Crotone ne comptait pas perdre sans combattre et le très remuant Simy se jouait de Godin pour s'offrir la balle du 3-3, finalement repoussée par Alessio Cragno (82e). Le coche était raté, Joao Pedro corsant même l'addition pour les siens (4-2, 85e). Fort de son deuxième succès de la saison, Cagliari remonte à la 10e place de la Serie A, le FC Crotone reste pour sa part dernier avec un nul et quatre défaites.

Le classement de la Serie A