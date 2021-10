Liga : Willian José délivre le Betis Séville du piège tendu par le Rayo Vallecano

Un match renversant au stade Benito Villamarín. Alors que le Betis Séville a mené 2-0 avant de voir le Rayo Vallecano revenir au score en seconde période, les partenaires de Nabil Fékir se sont imposés d'une courte tête face au club madrilène (3-2), pour le compte de la 10ème journée de Liga. Manuel Pellegrini peut remercier Wilian José, qui, d'un penalty transformé à un quart d'heure de la fin du match, a donné la victoire aux Verdiblancos.

Randy Nteka et Alvaro garcia avaient au préalable répondu aux deux premières réalisations rapides, en l'espace de 2 minutes, d'Alex Moreno et de Juanmi. Grâce à ce 5ème succès (le 2ème de rang) de la saison en championnat, le Betis Séville grimpe à la 4ème place. Le Rayo Vallecano, malgré un beau sursaut d'orgueil, reste enlisé à la 7ème place de Liga et manque l'opportunité de dépasser son adversaire du jour.

