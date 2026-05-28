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Turquie : Kenan Yildiz forfait pour le début du Mondial

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Kenan Yıldız @Maxppp

Une première grosse mauvaise nouvelle pour la Turquie. Qualifié pour le Mondial de cet été, Vincenzo Montella a un groupe à sa portée avec notamment le pays hôte, les Etats-Unis, mais aussi l’Australie et le Paraguay. Avec une génération talentueuse, la Turquie peut rêver grand. Mais une première mauvaise nouvelle est tombée ce jeudi.

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Selon les informations de TRT Spor, la Turquie va devoir se passer de sa pépite Kenan Yildiz. L’attaquant de la Juventus, touché depuis quelques jours, va manquer au moins le premier match des siens au Mondial. Un gros coup dur tant l’attaquant de 21 ans est un élément important de l’équipe.

Pub. le - MAJ le
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