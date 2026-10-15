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Man City - PSG : le geste polémique d’Enzo Fernandez sur l’arbitre

Par Jordan Pardon
1 min.
Enzo Fernandez avec Manchester City @Maxppp
Man City 2-4 PSG

Passée inaperçue pendant la rencontre, l’image fait ce matin le tour des réseaux sociaux. Pendant le choc Manchester City - PSG hier soir, Enzo Fernandez s’est rendu coupable d’un geste qui aurait pu lui coûter très cher. Alors que son équipe était menée 4-1, l’Argentin a poussé dans le dos l’arbitre du match Sven Jablonski, qui l’avait involontairement gêné sur une possible action de but.

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Le directeur de jeu n’a pas semblé réaliser ce qu’il venait de se passer dans le feu de l’action. Ejecté par terre, il s’est finalement relevé pour suivre la suite de l’action lorsque le ballon est revenu dans les pieds d’Ayyoub Bouaddi. Enzo Fernandez s’en est finalement tiré sans le moindre avertissement.

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