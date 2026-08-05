OL : la statistique qui présage rien de bon pour le retour face au Sparta Prague

L’histoire ne plaide clairement pas en faveur de l’Olympique Lyonnais avant le rendez-vous retour face au Sparta Prague. Battus 2-1 en République tchèque lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, les Gones devront réaliser une remontée au Groupama Stadium pour continuer leur parcours vers la plus prestigieuse des compétitions européennes. Un défi qui s’annonce particulièrement difficile au regard des précédents du club dans ce type de scénario.

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Depuis le début de son histoire européenne, l’OL ne s’est jamais qualifié après avoir perdu le match aller d’un premier tour de qualification d’une coupe d’Europe. Un constat qui ajoute une pression supplémentaire sur les épaules de Paulo Fonseca et de ses joueurs, déjà fragilisés par une prestation inquiétante à Prague. Les Lyonnais devront donc briser cette mauvaise série pour éviter une première grosse désillusion dès le début de leur saison.