Manchester City : ce que dit le contrat d’Haaland en cas de relégation des Skyblues

Le verdict est tombé. Ce vendredi, Manchester City a été reconnu coupable de la quasi-totalité des 115 infractions au fair-play financier de Premier League. Une décision qui pourrait provoquer une catastrophe industrielle du côté de Manchester avec le possible départ de nombreux joueurs, à commencer par Erling Haaland. Pourtant, il convient de rappeler que le contrat du Norvégien ne prévoit pas de clause lui permettant de quitter automatiquement le club en cas de relégation en Championship. Prolongé jusqu’en 2034 en janvier 2025, l’engagement du buteur norvégien reste donc, en l’état des informations publiques, valable même si les Skyblues venaient à descendre.

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Interrogé sur l’existence d’une porte de sortie liée à une éventuelle relégation, Haaland avait lui-même indiqué ne pas en avoir connaissance. Cela ne signifie toutefois pas que l’avenir du Norvégien serait totalement verrouillé à Manchester. Plusieurs médias ont évoqué l’existence d’une clause de sortie pouvant devenir active à partir de 2029 ou 2030, avec un montant qui diminuerait au fil du contrat, mais cette information n’a pas été confirmée officiellement et Manchester City a par ailleurs démenti l’existence d’une telle clause. En cas de relégation, Haaland ne disposerait donc pas d’un droit automatique de départ spécifiquement lié à la descente.