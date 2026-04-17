Youth League : le Club Bruges premier qualifié pour la finale

Avant le choc entre le Real Madrid et le PSG (18h45), la première demi-finale a donné lieu à un résultat surprise. Qualifié pour la première fois à ce niveau de compétition, le Club Bruges a surclassé Benfica et sa belle génération 3-1 et se qualifie pour la finale de Youth League. Celle-ci aura lieu lundi prochain au stade de la Tuilière à Lausanne, en raison des travaux de rénovation du stade de Colovray à Nyon au siège de l’UEFA, lieu habituel du Final Four.

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Les jeunes Belges n’ont pas fait de détail ce vendredi. Goemaerea ouvert le score dès la 37e sur un penalty marqué en deux temps, puis Garcia (57e) et Musuayi (67e) ont donné une plus large avance. Les Portugais ont réagi en fin de match avec la réduction de l’écart signée par un but contre son camp de Verlinden (90e+2). Les deux équipes ont terminé à dix contre dix après les expulsions dans le temps additionnel (90e+9) de Tiago Freitas et Van Britsom.