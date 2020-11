Dijon FCO : Olivier Delcourt sonde deux entraîneurs français

Actuellement bon dernier du championnat de France de Ligue 1 avec seulement quatre petits points pris, le Dijon FCO vit un début de saison cauchemardesque. Et forcément, la semaine derniere, Olivier Delcourt n’avait pas d’autres choix que de mettre un terme aux fonctions de Stéphane Jobard (entraîneur) et de Peguy Luyindula (directeur sportif). Mais encore faut-il les remplacer, et vite. Pour ce faire, l’Équipe nous apprend ce matin que la lanterne rouge de L1 scruterait en plus de l’actuel intérimaire David Linarès, deux nouvelles têtes. Après avoir essuyé des revers concernant Jocelyn Gourvennec et Rémi Garde, le président est partit à la recherche d’autres profils.

Les noms de Franck Passi et Erick Mombaerts sont évoqués. Le premier, ancien adjoint de Marcelo Bielsa sort d’une saison avec les Niortais, qu’il a maintenu en L2. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France Espoirs sort quant à lui tout juste d’une expérience au sein du City Group où il a entraîné Yokohama (2014-2017), avant de filer en Australie pour s’installer sur le banc du Melbourne City FC. Si d’autres noms sont évoqués par le club, l’identité de ces derniers n’a pour le moment pas filtré. Reste désormais à savoir qui sera la surprise du chef Delcourt.