Le Maroc est tendu à l’approche du verdict de la CAN, des joueurs de Manchester City préparent leur départ

Le Maroc suspendu à la décision du TAS

On pourrait vivre une journée très importante dans l’interminable bataille judiciaire pour l’attribution de la CAN 2025. « Début de partie au Tribunal arbitral du sport », écrit sobrement la presse sénégalaise. Les deux fédérations ont rendez-vous à Lausanne aujourd’hui devant le Tribunal arbitral du sport. Personne n’a oublié le scénario de la finale de CAN 2025 et les deux parties ainsi que la CAF vont présenter leurs arguments devant trois arbitres. Un moment qui s’annonce décisif puisque le TAS doit désormais trancher une situation rarissime. D’un côté, le Maroc défend une lecture stricte du règlement de la CAF : une équipe qui quitte le terrain sans autorisation de l’arbitre doit être déclarée perdante par forfait sur le score de 3-0. De l’autre, le Sénégal dispose évidemment de sa propre ligne de défense. En tout cas, du côté de la presse marocaine, on reste tendu jusqu’à l’annonce de la décision. Le média marocain Le 360 Sport a sorti un très long papier avec de nombreuses références littéraires, mais le fond de l’histoire reste le même : le Maroc réclame et veut conserver sa victoire. « La Fontaine aurait peut-être reconnu quelque chose dans cette histoire. La Cigale sénégalaise a beaucoup chanté autour de la finale. Mais lorsque la bise juridique est venue, il a fallu revenir au règlement. Et face à elle, une Fourmi de nationalité marocaine, évidemment. Pas très bavarde, pas très spectaculaire, mais avec ce défaut terrible pour une Cigale : elle lit les textes. Et elle les lit jusqu’au bout. La Cigale est donc redescendue de son arbre. Et la Fourmi avait déjà ouvert le règlement », écrit le média marocain. On aura peut-être des premiers éléments de réponse ce jeudi.

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L’inquiétude demeure à Manchester City

Les Skyblues marchent sur des œufs en ce moment, des œufs de caille même. Avec la sanction énorme qui pourrait tomber sur le club en raison des centaines d’infractions commises, l’avenir de certains joueurs est en suspens. Il suffit de lire l’article du Daily Mail pour comprendre que la situation n’est absolument pas anodine. « Certains joueurs de City ont été en contact régulier avec leurs représentants au cours de la dernière semaine et demie, les parsemant de questions souvent sans réponse, clairement et naturellement confus quant à leur avenir immédiat, peut-on lire dans le journal anglais. Des agents ont discuté des clauses dans les contrats, des options détenues par le club et le joueur, et de la question de savoir si une sanction sévère équivalant à une relégation peut donner des raisons de déchirer leurs contrats. Mais ils insistent également sur une approche attentiste avant l’appel. » Ce dossier n’a en tout cas pas fini de faire parler.

Un élément pose problème pour voir le PSG rester au Parc des Princes

Si Paris veut rester au Parc des Princes, des changements sont à prévoir en plus de l’achat du stade. Sauf que l’affaire n’est pas aussi simple qu’espérée. Par exemple, le PSG voudrait augmenter la capacité de son stade à 70 000 places, mais pour ça, il faudrait casser le toit du Parc. Le problème, c’est que Sophie Taillibert, fille de Roger, l’architecte du stade, estime que ce serait dénaturer le stade et son architecture. Du côté de la direction du club parisien, on calme le jeu, expliquant qu’à l’heure actuelle le projet n’est pas aussi avancé et qu’une discussion est prévue avec Sophie Taillibert. Mais ce qui est certain, c’est que Paris n’a pas fini de débattre et de galérer avec le dossier du Parc des Princes, à moins que le PSG ne décide d’aller jouer ailleurs.