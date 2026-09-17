Le constat accablant de Soprano sur l’OM

Invité exceptionnel du Super Moscato Show jeudi sur RMC, le rappeur marseillais Soprano est revenu sur la situation chaotique traversée par l’OM. «L’extra-sportif a pris trop de place depuis l’année dernière», a tout d’abord rappelé le chanteur de 47 ans avant d’ajouter : «la saison passée, on était 3e ou 4e, on disait que c’était la crise, que c’était foutu. On a oublié le foot. Je ne demande pas des trucs de fou. On n’est plus dans le projet OM (OM Champions Project). L’extra-sportif rentre dans la tête des joueurs».

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Relancé, Soprano a détaillé : «ce qui est magnifique avec l’OM, c’est qu’il peut tout se passer dans tous les sens. Il y a toujours une crise, une bagarre… Je suis fatigué de toujours dire "l’Europe…", je veux juste qu’ils jouent au ballon. A chaque fois qu’un joueur part de chez nous il devient extraordinaire ! Ça veut dire que le problème vient de chez nous». Avant de conclure son propos en évoquant le Classique à venir entre le PSG et l’OM : «j’attends de la fierté. Même s’ils perdent et qu’on voit des maillots mouillés, un truc sérieux, moi je prends».