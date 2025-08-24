Everton : les débuts tonitruants de Jack Grealish

Jack Grealish est une rockstar. Entre 2019 et 2021, l’ailier anglais avait impressionné toute l’Angleterre avec une saison folle sous les couleurs d’Aston Villa. Auteur de deux grosses saisons en Premier League, le natif de Birmingham avait tapé dans l’œil de Manchester City qui avait décidé de miser 117 millions d’euros sur lui en 2021. Fort d’un parcours tumultueux, chaussettes baissées et mollets énormes, Jack Grealish a également un style qui aurait dû lui permettre de devenir une star après cet énorme transfert chez les Skyblues. Après une première saison de rodage avec les Cityzens, Grealish a explosé lors de la saison 2022-2023. Impressionnant sur son côté gauche, le numéro 10 des Skyblues avait réussi à se frayer un chemin dans le onze de Pep Guardiola dans la meilleure saison de l’histoire du club mancunien.

Artisan du triplé mémorable, on pensait que l’international anglais (39 sélections, 4 buts) était définitivement lancé. Que nenni. Ayant toujours des difficultés à être rigoureux et avoir de la continuité, Grealish a rapidement été déclassé par le coach catalan. Pire encore, ses nombreuses frasques où il a été aperçu en état d’ébriété dans des bars de Manchester n’ont fait que compliquer son passage chez les Skyblues. Devenu persona non grata la saison dernière, l’ancien international irlandais n’a compilé que trois buts et cinq passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues. Un rendement insuffisant et un statut sporadique qui ont poussé Grealish et City à réfléchir à une sortie cet été. Une impasse qui s’est réglée avec un prêt à Everton. Dans un tout nouveau projet ambitieux, les Toffees ont décidé de recruter l’attaquant de 29 ans pour avoir un leader d’attaque digne de ce nom. Et pour l’instant, ce pari s’annonce fructueux.

Jack Grealish est aux anges à Everton

Titularisé pour la première fois ce dimanche contre Brighton lors de la première rencontre dans le nouvel écrin des Toffees, le Hill Dickinson Stadium, l’ailier a livré un récital. Offrant un caviar à Iliman Ndiaye pour l’ouverture du score, le nouveau numéro 18 du club de la Mersey a également délivré une deuxième passe décisive en seconde période pour sécuriser le succès de sa nouvelle équipe. Une performance qui a forcément rendu heureux l’intéressé après la rencontre : «c’est une excellente journée? Nous avions dit avant le match que nous voulions offrir un spectacle aux supporters. Pour le club lui-même, c’était un grand jour d’entrer dans le nouveau stade. C’était le jour parfait. Je pense que nous avons dédié ce match à tous les supporters. Pour moi, c’est tout aussi important. Marquer des buts dans le football est très important, mais quand j’ai joué avec Kevin de Bruyne, c’est de lui que j’ai appris le plus de choses dans le football. Les passes décisives sont tout aussi importantes que les buts, à mon avis.»

Regoûtant aux joies d’un match complet depuis son départ de City, Jack Grealish n’a pas caché sa joie à l’idée de redevenir important dans une équipe qui joue en Premier League : «je me suis senti très bien. C’était agréable. Je ne veux pas dire que je ne me sentais pas libre avant [à Manchester City]. Aujourd’hui, sur le terrain, je pouvais dériver, je pouvais faire ce que je voulais plus ou moins et jouer avec un peu de liberté. J’ai été très satisfait de la performance de l’équipe et de la mienne également. La dernière fois que j’ai joué 90 minutes, c’était en avril ou en mars. Il y a presque quatre ou cinq mois. Je suis content d’avoir fait ça dans un match difficile. En ce qui me concerne, je pense qu’aujourd’hui je n’étais pas du tout en forme. J’espère que je pourrai faire beaucoup plus et de meilleures performances. C’est un plaisir de jouer pour cette équipe dans ce stade.» Vous l’aurez compris : Jack Grealish est aux anges à Everton.