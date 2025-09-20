Ligue 1 : le RC Lens s’offre le derby du Nord en giflant le LOSC

Le derby du Nord est assurément une date à noter lorsque le calendrier de la Ligue 1 sort. Ce samedi, la première manche de ses duels haletants entre Lens et Lille avait lieu chez les Sang et Or. Entre deux équipes qui ont réalisé un bon début de saison, il fallait désormais confirmer ses intentions européennes en fin de saison avec une victoire face au rival. Ainsi, Pierre Sage et Bruno Genesio décidaient d’aligner leurs équipes-types avec notamment Olivier Giroud chez les Dogues et Florian Thauvin chez les Artésiens. Dans un stade Bollaert en fusion, le match a démarré sur des bases d’intensité assez remarquables.

La suite après cette publicité

Pourtant, les Sang et Or ont rapidement affirmé leur volonté de faire mal en montrant beaucoup plus d’intentions dans leurs offensives. Alors que Wesley Saïd a cru ouvrir le score avant d’être signalé en position de hors-jeu (4e), Olivier Giroud a répondu avec une frappe du gauche qui a tutoyé le poteau de Robin Risser. Dans la lignée de leur bon début de match avec plusieurs situations (19e), les Lensois ont néanmoins ouvert le score. Sur un corner tiré depuis la gauche, Udol a prolongé de la tête et a permis à Saïd de conclure à bout portant (1-0, 28e). Sous une pluie diluvienne, les Dogues ont alors coulé. Après une première alerte de Rayan Fofana (40e), les Lillois ont encaissé un but juste avant la pause.

Le LOSC n’a jamais vu le bout du tunnel à Lens

Trop lent dans sa relance, Felix Correia s’est fait chiper le ballon par Wesley Saïd qui a astucieusement décalé sur sa droite face à Mbemba. Libre de tout marquage, Florian Thauvin ne s’est pas fait prier pour tromper Ozer d’une frappe enroulée du gauche et punir son rival (2-0, 43e). Sous les averses de plus en plus fortes de Lens, Lille n’a pas pu se sortir de la tempête au retour des vestiaires. Face à des Dogues plus tranchants, le LOSC a même concédé un troisième but. Marquant Sahraoui de très près, Aguilar a fait perdre le ballon au Marocain et a amorcé la contre-attaque. Trouvé dans la surface, le défenseur droit a frappé et a vu sa frappe repoussée par Ozer finir dans les pieds de Rayan Fofana qui n’avait plus qu’à finir dans le but vide (3-0, 52e).

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 12 4 +7 4 0 0 10 3 2 Lyon 12 5 +4 4 0 1 7 3 3 Lille 10 5 +5 3 1 1 13 8 4 Lens 9 5 +3 3 0 2 8 5 5 Monaco 9 4 +3 3 0 1 8 5 6 Strasbourg 9 4 +2 3 0 1 5 3 Voir le classement complet

Sonnés, les Dogues ont tenté de reprendre leurs esprits mais ces derniers n’ont pas su répondre au pressing constant des ouailles de Pierre Sage. Malgré quelques percées individuelles chez son rival, Lens était plus proche d’inscrire un quatrième but que d’en encaisser un à l’instar de cette énorme occasion pour Thauvin (69e). Finalement, en maîtrise, le RC Lens n’a pas été trop inquiété jusqu’à la fin de la rencontre et a donc glané un succès précieux dans une rencontre très importante pour les supporters. Avec cette victoire, les Sang et Or se replacent provisoirement à la quatrième place et reviennent à un point de leur adversaire du soir, toujours troisième.