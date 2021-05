LOSC : Christophe Galtier et le retour canon de Burak Yilmaz

Longtemps absent pour cause de blessure, Burak Yilmaz (35 ans) revient en très grande forme ces dernières semaines, avec notamment 4 réalisations sur ses 5 dernières sorties depuis la trêve internationale de mars. Son entraîneur à Lille Christophe Galtier se frotte les mains du come-back canon de son attaquant international turc, auteur de 13 buts en 25 matches de Ligue 1 cette saison.

«Je crois que Burak a raté 9 matches toutes compétitions confondues. Il a fallu du temps pour qu’il revienne et qu'il revienne à un bon niveau. Ça prend plus de temps quand on a 35 ans. Il revient en forme au bon moment, il nous a manqués. Il nous manquait devant pour être cette locomotive. Il tire l’équipe avec sa détermination et son expérience. Et comme j’aime jouer avec deux attaquants, il est important qu’il soit en forme à ce moment-là de la saison», a lâché le coach nordiste à la veille du derby contre Lens (36e journée de Ligue 1) en conférence de presse.