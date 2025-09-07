Menu Rechercher
Real Madrid : les mots forts de Kylian Mbappé sur Xabi Alonso

Par Josué Cassé
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Dans un entretien accordé à Bild, Kylian Mbappé est revenu sur sa relation avec Xabi Alonso, nouveau coach du Real Madrid. «J’ai eu une très bonne impression de lui. Vous voyez un gars qui veut réussir. Il connaît parfaitement le club puisqu’il a lui-même joué pour le Real Madrid en tant que joueur. Pour l’instant, nous essayons simplement de mettre en œuvre ce qu’il nous dit. Nous allons essayer de comprendre le concept de jeu qu’il a pour nous, et ensuite nous verrons ce qui se passe», a dans un premier temps salué l’attaquant madrilène.

Et d’ajouter : «bien sûr, notre début a été bon avec trois victoires, c’est vraiment positif, mais nous devons nous améliorer, nous devons continuer à travailler, nous devons continuer à nous pousser parce que nous savons à quel point il est difficile de gagner des trophées. Et c’est ce que nous voulons. Nous sommes en route et nous commençons tout juste un long voyage, mais l’objectif est toujours le même : gagner des trophées. Pour ce faire, nous essayons d’avancer pas à pas».

