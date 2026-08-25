Torino : un club de Ligue 2 a tenté de recruter Pietro Pellegri

Selon nos informations, Pietro Pellegri arrive au terme de sa rééducation après sa grave blessure au genou et se rapproche désormais d’un retour à la compétition. L’attaquant italien, qui revient d’une rupture des ligaments croisés, a terminé la dernière phase de son processus de récupération et va pouvoir progressivement retrouver le rythme. Une étape importante pour le joueur de 25 ans, qui doit désormais se tourner vers la suite de sa carrière. Car celle-ci ne devrait plus s’écrire au Torino. Le club piémontais ne compte plus sur lui et l’a placé hors de son projet sportif, ouvrant ainsi la porte à un départ lors de ce mercato.

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Selon nos informations, plusieurs clubs commencent justement à prendre la température autour de Pellegri. Une formation de Ligue 2, dont l’identité n’a pas filtré, s’est récemment renseignée sur sa situation, tandis que des clubs de Serie B et de Liga Hypermotion suivent également le dossier avec attention. De son côté, le joueur privilégie clairement un point de chute en Italie et souhaite poursuivre sa carrière dans son pays, ce qui pourrait favoriser une solution en Serie B. Conscient de la situation, le Torino entend faciliter son départ et ne souhaite pas bloquer l’attaquant, qui devra désormais trouver un nouveau rebond après plusieurs mois éloigné des terrains. En tout cas, une belle histoire pourrait bien s’écrire pour cette éternelle pépite résiliente.