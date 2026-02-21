PL : réduit à dix, Chelsea freiné par Burnley, Aston Villa arrache un point contre Leeds

Après son brillant succès face à Hull City en seizième de finale de FA Cup (0-4), Chelsea avait à cœur de poursuivre sur une belle dynamique et de remonter dans le top 4 en Premier League. Face à Burnley, toujours enfoncé dans la zone rouge (19e), les Blues pouvaient donc mettre en place leur jeu, avec un écart de niveau flagrant sur le papier. Les hommes de Liam Rosenior ont d’ailleurs parfaitement entamé leur rencontre à Stamford Bridge avec des phases de possession intéressantes et un premier but inscrit dès l’entame par le Brésilien João Pedro, grâce au service de Pedro Neto dans la surface (4e, 1-0). Malgré cinq tentatives côté londonien et une nette domination dans le camp adverse, Chelsea rentrait donc aux vestiaires avec quelques regrets. Cette avance peu confortable a d’ailleurs fait défaut aux locaux, réduits à dix après l’exclusion de Wesley Fofana, averti d’un second carton jaune (72e). Rosenior a ensuite réalisé quelques rotations, mais rien n’a souri aux joueurs de la capitale qui ont vu des hommes en violet conquérants, déterminés à arracher le match nul à l’image du but de Zian Flemming sur une tête croisée (90+3, 1-1). Les Blues concèdent le nul, perdent des points précieux et restent 4e. Burnley reste dans la zone rouge avec sa 19e position.

De son côté, Aston Villa (3e) recevait Leeds (15e) avec, là encore, une nette domination des locaux au classement. Dans leur antre, les hommes d’Unai Emery pouvaient se rapprocher de l’infatigable Manchester City emmené par Pep Guardiola. Or, ce sont bien les coéquipiers d’Anton Stach qui ont fait briller une première période, assombrie par la pluie et les faibles occasions, grâce à un coup franc surpuissant de l’Allemand (31e). Les Villans ont ensuite dominé, mais sans réellement inquiéter. Il a fallu attendre la fin de la rencontre pour voir leur égalisation avec la tête de Tammy Abraham (88e). Aston Villa manque le coche et stagne à la 3e place, Leeds grimpe à la 15e place du championnat. Dans le même temps, Brentford et Brighton se livraient un joli duel. Les visiteurs, en quête de réalisme et de victoires ces derniers temps, ont cependant inversé la tendance ce samedi. Ferdi Kadioglu trouvait la barre transversale, avant que Diego Gomez ouvre le score à la demi-heure de jeu, devant un portier irlandais impuissant (30e). Avant la pause, une erreur dans la défense de Brentford permettait à Danny Welbeck de creuser l’écart (45+1). Les Seagulls ont ensuite tenu le score, s’imposant à l’extérieur. Ils grimpent à la 12e place, tandis que leurs adversaires du jour calent à la 7e position.