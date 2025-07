Neymar sort du silence après son altercation avec un supporter

Frustré après la défaite de Santos contre l’Internacional de Porto Alegre (1-2) en Championnat du Brésil, Neymar a une nouvelle fois fait parler de lui dans la nuit de mercredi à jeudi et pas de la meilleure des manières. Après cette soirée cauchemardesque - où il pensait égaliser dans les derniers instants - le Brésilien (79 réalisations en 128 sélections) s’est vivement expliqué avec un supporter à l’issue de la rencontre. Une scène qui n’a pas manqué d’enflammer la toile et sur laquelle le principal concerné est revenu.

«Dans le feu de l’action, il est difficile de se contenir quand on est injustement offensé. Je ne me disputerai jamais avec un supporter qui me critique sur le terrain. (…) Ce qu’il ne peut pas faire, c’est m’insulter comme il l’a fait. Dire que je suis un mercenaire avec mon père, parler de ma famille et de mes amis… Je suis désolé, mais c’est difficile à contrôler (même si je sais que je dois le faire)», a notamment déclaré l’ancien joueur du PSG dans un long message publié sur Instagram. Et d’ajouter : «je suis venu à Santos pour essayer d’aider le club de la meilleure façon possible, sur et en dehors du terrain et le jour où les supporters penseront que je ne peux plus aider ou que je porte atteinte au club de quelque manière que ce soit, je serai le premier à prendre mes affaires et à partir». Voilà qui est dit !