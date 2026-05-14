Metz : Michel Mboula très courtisé

Arrivé à Metz en février 2025 en provenance de la deuxième division turque, Michel Mboula a disputé 28 matches toutes compétitions confondues avec le club lorrain dont 13 de Ligue 1. Malgré quelques fulgurances, il n’a pas pu échapper au marasme messin et à la relégation de son club en Ligue 2.

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Néanmoins, son statut d’international gabonais (13 sélections) et son profil de défenseur axial gauche font de lui un joueur courtisé sur le marché des transferts. Metz compte bien en faire l’un de ses fers de lance en Ligue 2 mais Mboula (23 ans et sous contrat jusqu’en juin 2028) souhaite évoluer au plus haut niveau. D’ailleurs selon nos informations, le PAOK Salonique, le Mans, fraîchement promu en Ligue 1, les Young Boys Berne, Famalicao mais aussi des formations italiennes sont sur les rangs. A suivre.