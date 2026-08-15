La troisième et peut-être dernière offre du FC Barcelone pour Rodri est connue !

Il y a fort à parier que Rodri rejoindra le FC Barcelone cet été, mais encore faut-il que le club catalan parvienne à convaincre Manchester City. En théorie, les dirigeants anglais sont ouverts à l’idée d’une vente de leur milieu de terrain dont le contrat expirera dans un an. Mais dans les faits, ils n’entendent pas brader le Ballon d’Or 2024, revenu en très grande forme et élu meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde.

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Les négociations ont démarré il y a presque deux semaines entre les deux clubs, et Manchester City a depuis éconduit deux premières offres de son homologue espagnol : la première à hauteur de 50 millions d’euros, la deuxième revue à la hausse d’environ 10 millions d’euros. Mais d’après Marca, cette dernière a été jugée insuffisante par les Skyblues.

Une nouvelle offre d’environ 70 millions d’euros, bonus compris

Le média espagnol annonce qu’une troisième offre vient d’être formulée du côté de Barcelone ces dernières heures. Cette proposition s’annonce plus conforme aux attentes de Manchester City, et pourrait atteindre 70 millions d’euros, bonus compris. Dans cette perspective, les parties seraient très optimistes à l’idée de trouver un accord.

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Des sources proches des négociations estiment même "qu’un accord est proche, même s’il ne sera pas conclu dans l’immédiat". Le joueur, lui, se trouve à Manchester depuis jeudi mais ne participe pas aux séances collectives (Rodri a déjà donné son feu vert à Barcelone). Il s’est contenté de travail en salle, et a également pu échanger avec Enzo Maresca. « Tout peut arriver », avait confié le coach italien cette semaine en conférence de presse concernant l’avenir de son joueur.