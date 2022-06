Le PSG pense à résilier le contrat d'un de ses joueurs !

La suite après cette publicité

Comme beaucoup de clubs à travers le Vieux Continent, le PSG doit dégraisser. Mais pour l'instant, même si le mercato ne vient que de commencer, le club de la capitale a du mal. Avec plus d'une dizaine de joueurs considérés comme indésirables dans l'effectif, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi peut pourtant espérer se faire un joli montant, mais les salaires élevés des joueurs parisiens, entre autres raisons, compliquent la tâche aux autres clubs intéressés.

Difficile effectivement pour les autres formations européennes de s'aligner sur les émoluments des joueurs du champion de France, même lorsque ces derniers ne sont que de simples remplaçants. C'est en partie pour ça que ces dernières années, le PSG a dû en laisser filer une bonne partie sous la forme de prêt avec partage de salaire. C'était le cas de joueurs comme Pablo Sarabia, Rafinha ou Sergio Rico cette saison encore.

Une aubaine pour bien des clubs

Et dans le cas du Brésilien, le PSG pourrait même devoir employer une solution radicale cet été, alors que son contrat expire dans un an et qu'il n'entre pas dans les plans du club pour cette saison. Comme l'indique Mundo Deportivo, le club de la capitale envisage bien de résilier le contrat de Rafinha pour le laisser se trouver son futur club librement, ou alors le vendre pour un prix symbolique.

Prêté à la Real Sociedad en deuxième partie de saison, le milieu de terrain formé à La Masia a donc de grandes chances de signer définitivement avec l'écurie basque, qui souhaite le conserver définitivement. Mais elle devra faire attention, puisque le Celta de Vigo et la Fiorentina seraient également sur le coup. Et nul doute que si le joueur se retrouve libre de tout contrat, bien d'autres clubs viendront toquer à sa porte...