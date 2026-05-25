Le FC Barcelone travaille sur deux arrivées à 0€

Une saison de plus, le FC Barcelone a fait la loi en Liga. Les troupes d’Hansi Flick ont ainsi réussi le back-to-back espagnol, remportant cette édition 2025/2026 du championnat espagnol sans trop de problèmes. Ils ont en plus déjà réglé un dossier majeur et qui leur tenait à cœur : la prolongation d’Hansi Flick jusqu’en 2028. Désormais, Deco et ses hommes travaillent pour offrir un effectif de qualité à l’Allemand afin d’aller, enfin, chercher cette Ligue des Champions que les Catalans attendent tant.

La suite après cette publicité

Le nom de Julian Alvarez revient de façon incessante. Ces dernières semaines, la tendance était plutôt négative pour les Blaugranas, mais les informations publiées de l’autre côté des Pyrénées ces dernières heures sont plutôt encourageantes, avec un joueur qui voudrait bien quitter l’Atlético et qui donne sa préférence aux Barcelonais, devant Arsenal et le PSG. Et ce n’est pas tout.

La suite après cette publicité

Deux jolis noms

Comme l’indique El Chiringuito de Jugones, le FC Barcelone travaille sur des opérations à coût zéro. Un investissement conséquent sera fait pour le poste de numéro 9 - que ce soit Julian Alvarez ou un autre attaquant - et il va donc falloir être malin et astucieux pour les autres positions. Pour le secteur défensif, le Barça aurait ainsi jeté son dévolu sur Marcos Senesi (29 ans), le défenseur argentin qui arrive en fin de contrat à Bournemouth. C’est une option bien moins onéreuse qu’Alessandro Bastoni, et il plaît beaucoup à la direction, même si certains médias avancent que Tottenham a aussi bien avancé dans ce dossier.

Puis, le nom de Bernardo Silva (31 ans) est de retour sur la table. Convoité par l’Atlético, le Portugais est aussi sur la liste du FC Barcelone, lui qui va quitter Manchester City au terme de son bail chez les Cityzens. L’objectif du Portugais serait de rester dans un championnat européen compétitif, et l’Espagne lui fait clairement de l’oeil. Le FC Barcelone travaille sur ce dossier, en plus de Marcus Rashford et de João Cancelo, qu’il souhaite conserver. Autant dire que l’été va être plus chaud que d’habitude en Catalogne.