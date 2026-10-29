Mercato : le Real Madrid va réaliser un très gros coup pour moins de 9 M€ !

Le Real Madrid va de nouveau parler mercato avec Côme. Mais cette fois-ci, il ne sera pas (encore) question de Nico Paz. Depuis quelques années, le club merengue n’hésite pas à vendre ses meilleurs jeunes en prenant soin de conserver un pourcentage sur les droits du joueur ou en incluant des clauses de rachat. Les exemples ne manquent pas : Dani Carvajal, Lucas Vázquez ou encore Mariano Díaz ont tous été rachetés par le passé, avec plus ou moins de succès. Cette fois, c’est au tour de Jacobo Ramón (21 ans).

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Selon l’expert mercato Matteo Moretto, la Casa Blanca compte bien exercer son droit de rachat pour le jeune défenseur espagnol. Pour rappel, Madrid avait vendu 50 % des droits économiques de l’international espoirs à Côme en 2025 pour 2,5 M€. Les Merengues disposent d’une clause de rachat échelonnée (notamment pour 2027 et 2028), initialement estimée à 9 M€.

Un gros coup financier pour Madrid

D’après Moretto, Madrid activera cette clause pour un montant légèrement inférieur à 9 M€, en renégociant sans doute avec le club italien la valeur de la seconde moitié des droits économiques qu’il détient. En attendant de savoir si le Real Madrid arrivera à convaincre Ramón de revenir dans la capitale espagnole ou s’il vise une revente lucrative (plusieurs clubs de Premier League restant à l’affût), Florentino Pérez s’assurerait la mainmise sur un défenseur à très fort potentiel.

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"El Real Madrid va a ejecutar la opción de recompra por Jacobo Ramón por menos de 9M€" 🗣️



@MatteoMoretto y la última hora del mercado del Real Madrid



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Ramón s’est imposé comme l’un des piliers inamovibles de Cesc Fàbregas (45 titularisations en 49 apparitions), qui en fait l’un de ses premiers relanceurs. Le patron de la défense lombarde a de nouveau fait parler de lui ce jeudi dans les colonnes d’AS. Après ses deux buts inscrits en une semaine (face à Manchester United et au Torino), le quotidien évoque un avenir très proche en équipe nationale A pour ce grand admirateur de Sergio Ramos. Une chose est sûre : en le rapatriant pour moins de 9 M€, Madrid réaliserait une superbe opération financière pour un joueur aujourd’hui estimé à 45 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.