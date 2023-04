OL : le constat accablant de Laurent Blanc

La suite après cette publicité

Laurent Blanc pensait-il tomber dans une telle galère lorsqu’il a succédé à Peter Bosz le 9 octobre dernier ? Aujourd’hui, deux jours après un nouveau coup de massue avec l’élimination douloureuse en demi-finale de la Coupe de France et deux jours avant un match important en Ligue 1 face au Stade Rennais, il a rappelé qu’il s’attendait à une saison quoi qu’il arrive compliquée depuis le début de son mandat. « Je l’avais dit que la saison serait compliquée. Elle était obligé d’être compliqué vu qu’il y a eu changement d’entraîneur », a-t-il lancé en fin de conférence de presse.

Refusant d’établir un premier bilan de son passage sur le banc de touche et de la saison lyonnaise, il a insisté sur la nécessité de se remettre à l’endroit après la déconvenue face à Nantes. « La fin de la saison nous appartient, à nous de faire en sorte qu’elle soit la plus positive possible. On se doit de finir la saison en tant que professionnels. » Comme s’il redoutait un relâchement définitif de ses ouailles. Et c’est là dessus qu’il a insisté, preuve que tout n’est pas rose en coulisses.

Blanc redoute le relâchement

« Moi ce que je veux, c’est être concentré. Je ne demande rien d’exceptionnel, être concentré sur son sujet, avoir le professionnalisme que l’on doit avoir, et se préparer pour gagner des matches. Et à la fin de la saison, il y aura des bilans qui seront fait. Pas avant. » Le moral est touché et c’est par le dialogue que l’entraîneur lyonnais tente de rebooster tout le monde, avant de penser à la saison suivante.

« Des idées, il n’en manque pas. C’est bien beau d’avoir des idées. Mais comment on arrive à les concrétiser et est-ce qu’on sera en place pour les faire ? Mais on n’en est pas encore là. Essayons sincèrement, avec tout le respect pour mes joueurs, de bien terminer la saison. Ne soyons pas démobilisés, parce que là ça me décevrait vraiment. Là, il faut être dans le management. Il faut parler, échanger, il faut dire la vérité. J’insiste sur beaucoup de détails, sportifs bien sûr mais aussi en tant qu’homme. Il faut se comporter en tant qu’homme. Il y a des décisions à prendre, des attitudes à avoir », a-t-il exposé.

Blanc a pris la mesure de son groupe depuis plusieurs mois et il a bien conscience que la motivation à degré variable est un problème redondant, même s’il est régulièrement réfuté par les joueurs. En parlant de professionnalisme plutôt que de choix sportifs, tactiques ou humains, il a clairement fait comprendre où se situait sa préoccupation actuelle.