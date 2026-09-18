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Tyrell Malacia va rebondir en MLS

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Tyrell Malacia, latéral gauche de Manchester United @Maxppp

Après un essai concluant cette semaine, Tyrell Malacia s’apprête à s’engager librement avec le FC Cincinnati selon les dernières informations de The Athletic. Libéré de tout contrat par Manchester United cet été, le latéral gauche néerlandais vient combler la place laissée libre dans l’effectif américain par le départ du défenseur central Matt Miazga.

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Son aventure en Angleterre a été freinée par une grave blessure au genou qui l’a éloigné des terrains pendant 550 jours, après une première saison pourtant prometteuse à 39 matchs. Prêté à Eindhoven fin 2024 puis peu utilisé avant son départ d’Old Trafford, le joueur de 27 ans cherche désormais à relancer sa carrière en Major League Soccer.

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