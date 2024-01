Mercato : Bruno Guimarães serait l’une des priorités hivernales du PSG !

La possible longue absence de Milan Skriniar va-t-elle relancer le mercato du Paris Saint-Germain ? Cette question, beaucoup se la posent depuis cet après-midi. De quoi confirmer que le mercato hivernal du club de la capitale, que l’on pensait terminé avec les arrivées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, risque d’être plus agité que prévu. D’ailleurs, la veille du match face à Toulouse, Luis Enrique avait clairement ouvert la porte à de potentielles recrues.

« Comme entraîneur, je suis comme tous les autres coaches. Si je peux avoir plusieurs joueurs à chaque poste, je serais ravi. Comme toujours, on va être attentif à ce qui se passe au mercato, mais pas qu’au milieu. C’est un marché compliqué, mais s’il y a des opportunités, alors allons-y ». Paris recrutera-t-il un défenseur ? Un milieu ? Les deux ? En attendant d’en savoir davantage, ESPN Brésil a lâché une petite bombe.

Une clause libératoire à 115 M€

Le PSG aurait fait de Bruno Guimarães (26 ans) sa priorité concernant le recrutement d’un milieu de terrain cet hiver. Le nom de l’Anglais Kalvin Phillips (Manchester City) était également sorti, mais visiblement, c’est l’ancien Lyonnais qui aurait la cote. Ses bonnes prestations face au PSG lors de la phase de poules de la C1 ont sans doute également aidé. Vendu à Newcastle en janvier 2022 en échange de 50 M€, Guimarães s’est rapidement montré à son avantage en Premier League. Il est d’ailleurs l’un des Magpies les plus courtisés depuis des mois.

Sous contrat jusqu’en 2028, l’international brésilien sera-t-il intéressé par un départ ? Chez les Toons, le joueur a trouvé un nouveau riche ambitieux, mais qui stagne (9e du championnat, éliminé de toute coupe d’Europe). À Paris, il viendrait rejoindre une équipe proposant de jouer la Ligue des Champions chaque année et renforcerait un secteur de jeu où il aurait de grandes chances d’être titulaire. Reste maintenant à savoir si Newcastle acceptera de négocier un tel départ en pleine saison. Pour rappel, Bruno Guimarães aurait une clause libératoire de 115 M€. Enfin, il convient de préciser que l’agent du Brésilien est un certain Giuliano Bertulucci, l’homme qui a récemment envoyé Beraldo et Moscardo au PSG…