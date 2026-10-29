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Ligue 1

Le président de l’OM est également président du CA du Théâtre national de l’Opéra-Comique

Par Aurélien Macedo
1 min.
Stéphane Richard, le nouveau président de l'Olympique de Marseille @Maxppp

Président de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard est arrivé pour prendre la succession de Pablo Longoria. Lançant un nouveau cycle cet été avec Bruno Genesio, il est concentré sur cette mission. En parallèle, il a été proposé en 2024 par la Ministre de la Culture de l’époque Rachida Dati pour succéder à Jean-Yves Larrouturou comme président du Conseil d’Administration du Théâtre national l’Opéra-Comique.

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Alors que son mandat prenait fin, il a été confirmé dans ses fonctions. Son rôle sera de valider le budget, la stratégie et le pilotage des réunions du Conseil d’Administration du Théâtre national l’Opéra-Comique. Une double casquette qu’il va continuer de tenir tout en étant à la tête de l’Olympique de Marseille.

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