Ángel Di María confirme son départ de Benfica

En fin de contrat avec Benfica, Angel Di Maria a confirmé samedi soir qu’il quitterait bien le club lisboète à l’issue de la saison actuelle. Après avoir inscrit 32 buts et délivré 25 passes décisives, et remporté deux trophées : la Supercoupe du Portugal en 2023, ainsi que la Coupe de la Ligue portugaise cette saison, l’Argentin de 37 ans aura l’occasion de décrocher un dernier titre dimanche prochain en finale de la Coupe du Portugal face au Sporting, champion du Portugal après sa victoire contre le Vitoria Guimaraes.

«Ce n’est pas le résultat final que nous souhaitions pour le championnat. Nous avons travaillé dur pour atteindre notre objectif. Cela fait très mal de terminer ainsi après une si longue année. C’était mon dernier match de championnat avec ce maillot et je suis fier d’avoir pu le porter à nouveau. Il y a encore une finale dimanche et nous allons y aller avec toute notre envie et notre joie de la gagner. Ensemble comme toujours. Merci pour votre soutien», a indiqué l’ancien joueur du PSG. Une page se tourne du côté de Benfica.