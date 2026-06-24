Manchester City veut encore s’offrir un Français à 87 M€

Durant sa décennie à Manchester City, Pep Guardiola a accroché bien des adversaires à son tableau de chasse. Mais pas l’Olympique Lyonnais. En trois confrontations en Ligue des Champions, le coach espagnol n’a jamais gagné. En effet, les Gones se sont imposés à deux reprises et ils ont concédé un match nul. Guardiola avait d’ailleurs impressionné à l’époque par la formation rhodanienne, notamment par Houssem Aouar. Mais cela n’était pas allé plus loin pour l’Algérien. En revanche, le technicien catalan a donné son feu vert pour recruter Rayan Cherki quelques années plus tard. Un choix qu’il n’a pas regretté puisque l’international tricolore a réalisé une première année bluffante de l’autre côté de La Manche.

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La presse britannique, réputée pour être intraitable, se demande encore comment les Mancuniens ont fait pour ne l’acheter "que" 36,5 M€ à Lyon. Si Guardiola est parti, la direction anglaise apprécie toujours autant le made in OL et le made in France. Ce mercredi, l’Evening Standard révèle que les pensionnaires de l’Etihad Stadium sont intéressés par Malo Gusto. Comme Rayan Cherki, le latéral droit a fait une grosse partie de sa formation chez les Gones, avec lesquels il a aussi fait ses premiers pas dans le monde professionnel en 2021. Deux ans et 61 matches plus tard, il a été recruté pour 35 M€ par Chelsea, convaincu par son potentiel et ses qualités. En Angleterre, le footballeur de 23 ans a poursuivi sa progression et engrangé de l’expérience, lui qui est aussi devenu international français A.

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Chelsea réclame une fortune pour Gusto

Il participe d’ailleurs actuellement à la Coupe du Monde 2026 avec l’équipe de France. Doublure de Jules Koundé, il mériterait mieux selon certains observateurs, qui voient en lui un titulaire potentiel. Mais c’est un autre débat. Gusto sort d’une saison à 49 matches toutes compétitions confondues à Chelsea, dont 38 dans la peau d’un titulaire. C’est dire son importance. En ce qui concerne ses statistiques, il a marqué 3 buts et délivré 5 passes décisives. Cela n’a échappé à personne. Surtout pas à la Juventus, qui le drague depuis plusieurs mois. Ce mercredi, c’est au tour de Manchester City d’entrer dans la danse. Les Mancuniens veulent recruter un spécialiste du poste pour concurrencer Matheus Nunes, auteur d’une belle année à ce poste.

Le profil de Gusto séduit. Le Frenchy est jeune et expérimenté, tout en ayant une bonne marge de progression. Il présente aussi l’avantage de parfaitement connaître Enzo Maresca, qui l’a dirigé à Chelsea et qui va entraîner City. Tout est donc réuni pour le Français, que les Blues ne chercheront pas absolument à vendre. Mais la porte est bien ouverte puisque les Londoniens vont recruter Marco Palestra pour 55 M€. Un élément qui joue au même poste que Gusto, qui aurait une grosse concurrence. En cas de départ, les pensionnaires de Stamford Bridge valorisent l’ancien de l’OL à 87 M€. Une somme qui paraît énorme. Sur Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 35 M€. Ce qui est sûr, c’est que le prix annoncé refroidit Man City. Le Manchester Evening News révèle d’ailleurs que le joueur aurait été proposé aux Mancuniens, qui s’y intéresseraient faiblement et qui suivent aussi la piste menant à Givairo Read (Feyenoord), moins onéreuse.