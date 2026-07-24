Newcastle s’offre Aladji Bamba pour plus de 40 M€ !

C’est la première grosse vente de l’AS Monaco cet été. Sans doute pas la dernière. Nous vous le révélions hier en exclusivité, Newcastle et le club princier étaient tombés d’accord sur le transfert du jeune Aladji Bamba (20 ans) pour 36 M€, plus 5 M€ de bonus. L’affaire n’a pas traîné puisque dans la foulée de cette annonce, le joueur a filé en Angleterre pour passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat. L’information vient d’être officialisée par les Magpies.

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«Nous sommes ravis d’annoncer la signature du jeune milieu de terrain français Aladji Bamba, en provenance de Monaco, pour un montant non divulgué. Le joueur de 20 ans, qui a été sélectionné en équipe de France chez les moins de 20 ans et qui est actuellement nommé pour le Golden Boy européen, a signé un contrat de cinq ans à St. James’ Park», écrit le communiqué du club anglais. Après Ewen Jaouen, Bazoumana Touré et Sean Steur, le milieu de terrain devient la 4e recrue des Magpies. Il portera le numéro huit, laissé par Tonali.

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