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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Antoine Griezmann va assister à France - Maroc

Par Jordan Pardon
1 min.
Antoine Griezmann @Maxppp
France Maroc
winamax
1 1.60 N 3.90 2 6.40 bonus 100€

Un invité de prestige. La légende tricolore Antoine Griezmann sera en tribunes ce soir pour assister au quart de finale de Coupe du Monde opposant les Bleus au Maroc (22h00), au stade de Foxborough (Boston). Désormais à Orlando, où il a lancé sa préparation et même marqué pour son premier match amical, "Grizou" assistera à son premier match lors de ce Mondial.

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Comme l’indique le journal L’Équipe, il sera également à Dallas lors des demi-finales, mais sa présence en tribunes reste très incertaine puisqu’il jouera un match amical le lendemain avec son club. Pour rappel, le champion du monde 2018 devrait recevoir un hommage dans les prochains mois de la part de la FFF. Faute de trous dans son agenda, Grizou n’avait jusque-là pas pu répondre à l’appel, malgré la volonté de la fédération de l’honorer en même temps qu’Olivier Giroud en mars 2025.

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