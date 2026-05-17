Humiliation à domicile, huées et insultes, crise sportive : c’est le chaos total à la Juventus

Une humiliation. Voilà comment les supporters bianconeri ont vécu la défaite de leur équipe contre la Fiorentina ce dimanche, à l’Allianz Stadium (0-2). Battus à domicile dans un match capital pour la course à la Ligue des Champions, les joueurs de la Vieille Dame ont quitté la pelouse sous une immense bronca de leurs supporters. Après le coup de sifflet final, les joueurs ont été appelés devant la Curva par des supporters furieux. Des sifflets nourris et des chants hostiles, notamment un très clair « dégagez ! » ont retenti dans tout le stade contre les joueurs et le staff technique.

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Les supporters reprochent surtout au groupe son manque de caractère et l’absence de réaction dans un moment clé de la saison. Car avant la dernière journée du championnat italien, la Juventus est à la sixième place de la Serie A et n’a plus son destin entre ses mains pour accrocher une place en Ligue des Champions. Pour y parvenir, il faudra d’abord battre le Torino lors d’un déplacement chaud pour le derby et espérer un faux pas de Côme (qui affronte Cremonese) et de l’AS Roma (contre Vérone) ou de l’AC Milan (contre Cagliari). En clair, la Juve a déjà un pied en Ligue Europa.

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L’Allianz Stadium a craqué

Pour la Gazzetta dello Sport, ce nouvel échec remet en cause une grande partie du projet turinois, aussi bien sur le plan sportif que dirigeant. Arrivé avec l’objectif minimal d’atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions et de qualifier la Juve pour la prochaine édition, Luciano Spalletti a échoué sur tous les tableaux, également éliminé en Coupe d’Italie. « Je dois faire le point, car je dois apporter quelque chose de différent. Je parlerai à John Elkann cette semaine. La saison a été formidable, mais nous n’avons pas su saisir les moments clés pour en faire une saison vraiment exceptionnelle », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Rejoint par Manuel Locatelli, qui comprend les huées et les protestations du stade : « c’est normal qu’ils huent et protestent. Si nous jouons comme ça, c’est normal qu’ils nous huent, c’est toujours le terrain qui parle de lui-même. Nous avions un objectif : si nous ne l’atteignons pas, c’est normal que les gens huent et protestent ». La presse italienne ajoute qu’en interne, les critiques touchent aussi la direction sportive et particulièrement le travail de Damien Comolli, chargé de la reconstruction du secteur technique et du mercato. Les investissements réalisés ces derniers mois sont aujourd’hui remis en question, mais il restera une dernière journée pour éviter le pire…