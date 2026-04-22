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Ligue 1

PSG - Nantes : la banderole furtive déployée par les Nantais sur le Qatar

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Parc des Princes @Maxppp
PSG 3-0 Nantes

De plus en plus proche de la relégation, le FC Nantes se déplace actuellement sur la pelouse du PSG pour croire à un miracle sportif et ainsi glaner des points dans la course au maintien. Ce n’est, pour le moment, pas le cas puisque la formation de Vahid Halilhodzic, suspendu et en tribunes ce mercredi, est menée 1-0.

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Hanif Ben Berkane
« Le Qatar exige, la LFP obéit, le foot français subit, on vous vomit »

La banderole déployée furtivement par les supporters de Nantes avant que cela ne dégénère en tribunes avec les stadiers. #PSGFCN
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Et côté Nantais, le spectacle est apparu du côté des tribunes. Peu après le quart d’heure de jeu, les supporters nantais ont déployé une banderole «Le Qatar exige, la LFP obéit, le foot français subit, on vous vomit». Une banderole qui n’a pas duré longtemps puisque dans la foulée, les stadiers sont intervenus et des échauffourées ont eu lieu dans la tribune visiteur.

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