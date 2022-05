Mercato : le futur propriétaire de Chelsea va faire de gros investissements

Sur le terrain comme en coulisses, Chelsea vit une fin de saison animée. Côté scène, les pensionnaires de Stamford Bridge, troisièmes de Premier League et chassés par Arsenal et Tottenham, vont affronter Liverpool en finale de la FA Cup ce samedi. Côté coulisses, c'est le dossier brûlant de la vente du club, propriété de l'oligarque russe Roman Abramovich durant des années, qui secoue tout le monde. Mais le 7 mai, les Blues ont d'ailleurs officialisé un accord avec un repreneur via un communiqué de presse.

La suite après cette publicité

«Le Chelsea Football Club peut confirmer que les conditions ont été convenues pour qu'un nouveau groupe, dirigé par Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter et Hansjoerg Wyss, acquière le club. Sur l'investissement total réalisé, 2,5 milliards de livres sterling seront affectées à l'achat des actions du club et ce produit sera déposé sur un compte bancaire britannique gelé avec l'intention de faire don de 100% à des causes caritatives, comme l'a confirmé Roman Abramovich. L'approbation du gouvernement britannique sera requise pour que le produit soit transféré du compte bancaire britannique gelé.»

Todd Boehly, futur propriétaire

Puis le club a ajouté : «en outre, les nouveaux propriétaires proposés engageront 1,75 milliard de livres sterling d'investissements supplémentaires au profit du club. Cela comprend des investissements dans Stamford Bridge, l'Académie, l'équipe féminine, Kingsmeadow et un financement continu pour la Fondation Chelsea.» Si quelques détails restent encore à régler, la vente de Chelsea pour 5 milliards d'euros semble donc en bonne voie. Une excellente nouvelle pour le consortium dirigé par Todd Boehly, copropriétaire de l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers.

Un homme qui compte mettre la main à la poche, lui qui a de grandes ambitions pour les Blues. C'est ce qu'a avoué Daniel Finkelstein, qui sera présent au sein du conseil d'administration une fois le club acheté, à TalkTV. Ses propos sont relayés par The Sun. «Nous en sommes encore aux premiers stades. Il a conclu un accord de vente avec Chelsea et maintenant le gouvernement doit autoriser la vente car c'est un club sanctionné et la Premier League doit prendre une décision. Je pense que Chelsea va avoir, en Todd Boehly, un propriétaire fabuleux. Je suis vraiment impressionné par lui».

Des investissements importants dès le prochain mercato

Il poursuit : «j'étais très impressionné avant de le rencontrer. Je pense la même chose que lui sur le sport, donc c'était une sorte de rencontre de toute façon. Je l'aime beaucoup, mais je pense qu'il a aussi de grands projets. Donc, en tant que fan de Chelsea qui s'inquiétait lorsque le club a dû être vendu, je regarde comment le club peut être amélioré plutôt que simplement comment nous pouvons empêcher qu'il ne soit dans une situation plus grave. Le travail du propriétaire est jugé en fonction de la manière dont nous dépensons l'argent à bon escient, pas seulement du montant que nous dépensons.»

Enfin, il a conclu au sujet des transferts et du prochain mercato, où de gros efforts financiers seront faits : «la vérité est qu'il y a beaucoup d'argent derrière la candidature de Todd Boehly. Il y aura beaucoup d'investissements dans le club mais l'argent sera également investi à bon escient». Une excellente nouvelle pour Thomas Tuchel, que les nouveaux propriétaires veulent conserver. Chelsea compte se renforcer, surtout après les départs probables d'Antonio Rüdiger, Andreas Christensen et Cesar Azpilicueta. Jules Koundé (Séville) est toujours la piste prioritaire en défense. Le futur propriétaire de Chelsea compte donc mettre la main à la poche cet été.