EdF : Paul Pogba se livre sur sa relation avec Karim Benzema

Mercredi soir, les amateurs de l'équipe de France ont pu assister au grand retour de Karim Benzema en Bleu. L'équipe de Didier Deschamps a en effet débuté sa préparation de l'Euro 2020 par une belle victoire face au Pays de Galles (3-0). Un match pour lequel KB9 et Paul Pogba étaient titulaires. Et dans un entretien accordé à Eurosport dans l'émission FC Stream Team, «La Pioche» a parlé de sa belle relation avec l'avant-centre du Real Madrid.

La suite après cette publicité

«Karim, j'ai toujours été bien avec lui. On a toujours eu une très bonne relation. On se croisait souvent pendant les vacances, on se voyait. Sur le terrain, j'essaye beaucoup de m'adapter à lui, il essaye de s'adapter à moi aussi. On se parle beaucoup, donc j'essaye de voir un peu ses mouvements. Même avec Grizou, Kylian, on essaye de se trouver et d'apporter mes qualités. Et lui aussi. Le feeling est toujours bon avec des joueurs de cette gamme là, des joueurs de classe mondiale. Si on peut se trouver et si je peux lui faire des passes décisives, ce serait très bien.» Des mots qui feront plaisir à Benzema.